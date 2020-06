"Siempre me pregunté por qué se le da tanta entidad al discurso de personas que son muy ignorantes, que tienen astucias televisivas muy grandes y por eso son lo que son. Eso son: personas de la tele que fueron muy astutas, no más que eso. No es gente que haya estudiado, que haya ejercido. Hablan como hablan en los bares los borrachos...", dijo Noble.

Y la liquidó al tratarla de ignorante y de no tener autoridad para hablar de política al no ser alguien preparada.