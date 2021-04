Claramente la muerte de un amigo te hace cambiar la manera de pensar en ciertas cosas. No parece ser el caso de Chicha Gelblung que está en contra de los cierre y considera que si no se logró frenar el virus con la cuarentena del año pasado no se podrá hacer cerrando por 14 días.

Lo cierto es que el abrupto crecimiento de casos hay que cortarlo de algun modo y según la mayoría de los expertos un cierre total por 2 o 3 semanas podría hacer una diferencia, siempre y cuando se cumpla de manera irrestricta, cosa que parece algo difícil de cumplir.