José Luis Espert renunció a su candidatura para renovar la banca por la provincia de Buenos Aires, pero las denuncias que lo vinculan al empresario Fred Machado siguen ocupando la agenda mediática.

El tema, sin embargo, no solo aparece en los programas de noticias o análisis político, sino que además ocupa lugar en programas de humor como "Polémica en el bar", conducido por Mariano Iúdica.

En el ciclo televisivo armaron un sketch con un imitador de José Luis Espert, que satirizó las acusaciones que lo vinculan con Machado.