La pregunta no es antojadiza y aparece muchas veces en familias o grupos que están en la vereda de enfrenta del pensamiento libertario.

¿Votar al peronismo, con sus históricas contradicciones, o es el momento de votar a la izquierda? Itai Hagman no le escapó al debate y contestó con precisión quirúrgica.

La respuesta incorporó otra pregunta que Hagman les entregó a los que dudan, para que se hagan: "¿Qué va a molestar más a Milei, que la izquierda sume cinco puntos más o que le gane el peronismo?".

En la respuesta está el voto.