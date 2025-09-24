La pelea contra Milei
Itai Hagman les dio un mensaje clarísimo a los dudan entre votar al peronismo o a la izquierda
En el programa Derecho a Réplica del stream Gelatina, el candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires por la lista de Fuerza Patria le contestó a los que lo corren por izquierda.
La pregunta no es antojadiza y aparece muchas veces en familias o grupos que están en la vereda de enfrenta del pensamiento libertario.
¿Votar al peronismo, con sus históricas contradicciones, o es el momento de votar a la izquierda? Itai Hagman no le escapó al debate y contestó con precisión quirúrgica.
La respuesta incorporó otra pregunta que Hagman les entregó a los que dudan, para que se hagan: "¿Qué va a molestar más a Milei, que la izquierda sume cinco puntos más o que le gane el peronismo?".
En la respuesta está el voto.