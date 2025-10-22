De cara a la jornada del 26 de octubre, Itai Hagman analizó el escenario nacional y aseguró que "la elección va a estar muy peleada", al tiempo que llamó a reforzar y consolidar el voto de los sectores populares.

En diálogo con Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial por Radio 10, el candidato de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires, remarcó que "no es una legislativa más".

Además, expresó su preocupación por "la extorsión" de Estados Unidos y advirtió: "Es real: si no ganamos, estos tipos van por todo".