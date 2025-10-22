Fuerte mensaje
Itai Hagman encendió las alarmas por la "extorsión" de Estados Unidos y explicó por qué "no es una elección más"
El candidato de Fuerza Patria pidió "afianzar el voto" contra el gobierno de Milei y sostuvo que "no se trata de una elección legislativa más". En diálogo con Argenzuela, por Radio 10, advirtió: "Si no ganamos, estos tipos van por todo".
De cara a la jornada del 26 de octubre, Itai Hagman analizó el escenario nacional y aseguró que "la elección va a estar muy peleada", al tiempo que llamó a reforzar y consolidar el voto de los sectores populares.
En diálogo con Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial por Radio 10, el candidato de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires, remarcó que "no es una legislativa más".
Además, expresó su preocupación por "la extorsión" de Estados Unidos y advirtió: "Es real: si no ganamos, estos tipos van por todo".