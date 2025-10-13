Cuando Itai Hagman comenzó a desarrollar la relación de José Luis Espert con los escándalos y denuncias que salpican al Gobierno, dejó en claro que no se trataba de un out sider sino alguien que formaba parte de un entramado más grande.

Hagman mostró en detalle cuál fue el rol de Espert en las distintas situaciones que comprometen al Ejecutivo.

Así el ANDIS -donde es amigo estrecho de Diego Spagnuolo-, el caso $LIBRA -donde fue uno de los impulsores y hasta publicó un tuit adelantando una segunda entrega- y su vínculo con Fred Machado, ubican a Espert en un rol clave del armado de La Libertad Avanza.

El programa completo

Hagman fue junto a Juan Grabois al programa de Navarro y desarmó el relato libertario.