Itai Hagman, diputado nacional del Frente de Todos y director del OCEPP, cuenta que “inicialmente pensamos esta serie de videos para discutir con el modelo económico de los libertarios como Milei, pero con el correr del tiempo notamos que Juntos por el Cambio comenzó a correr su agenda para la derecha también. Los preceptos que dicen que la desregulación de la economía y la meritocracia por sí solas son la solución a la pobreza no solo son peligrosos sino que son mentira, y la propia historia argentina lo demuestra. Queda claro con ver el debate porteño del otro día que las agendas de ambos espacios se acercan cada vez más”.

“Este video se centra en la pobreza y la desigualdad porque se volvió un tema central de agenda, del que muchos hablan pero poco se entiende. Mi objetivo es que todos tengan las herramientas para comprender y discutir la realidad, sobre todo los más jóvenes” agregó el diputado.

“Pasaron muchos años de la crisis después de los 90 y hay muchos pibes y pibas que no vivieron esa realidad. Por eso no alcanza ya con apelar a la memoria colectiva y señalar a quienes proponen recortar derechos, hay que llenar el debate de argumentos. Por ejemplo, Juntos por el Cambio propuso eliminar las indemnizaciones para generar más trabajo, esto ya se hizo y ya fracasó, bueno hay que salir a explicarlo. De igual forma Milei se pasa citando teoremas económicos sin pies ni cabeza, pero si no le discutimos parece que está diciendo algo coherente y no falacias, como a él le gusta decir”.