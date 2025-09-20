Después del aberrante comentario realizado por El Gordo Dan, que incluyó un desagradable y repudiable dicho de la libertaria Florencia Arietto y el llanto del senador nacional Luis Juez en el aire de Radio Mitre, el presidente Javier Milei tuvo que hablar del tema.

Javier Milei buscó poner paños fríos a la polémica, y por eso le soltó la mano al libertario Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan".

"No me tengo que hacer cargo de lo que dicen 12 millones de seguidores. Soy liberal, acúsenme por lo que digo yo", dijo Milei, y así degradó a Parisini al simple lugar de "seguidor".

El presidente, se mostró visiblemente molesto con la periodista que le hizo la consulta. "Me vienen a recriminar a mi", se quejó ante las cámaras.