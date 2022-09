“Genera mucha dudas lo que pasó, el arma que no sale el disparo, la persona que parece disparar pero no sabía, el montaje de la investigación, la inteligencia previa del montaje de la investigación. Ahora vamos a ver qué tenía que hacer la custodia en ese caso y por qué no lo hizo”, dijo el diputado Martín Tetaz en el canal LN+.

Parece de ficción, pero a menos de dos semanas del atentado que sufrió Cristina Kirchner, en el que un hombre le gatilló el rostro y quedó filmado por la prensa, de manera descarada los periodistas de los medios hegemónicos y sus los dirigentes de la oposición crean una posverdad donde el episodio estuvo ‘armado’ por el gobierno.

Se viven tiempos de irresponsabilidad absoluta de parte de la derecha, que ni siquiera luego de que la vida la Vicepresidenta estuvo en peligro, moderan su accionar.

.