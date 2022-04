Un informe de 679 muestra lo que hizo el canal LN+ esta semana y lo cierto es que, como dice el dicho popular, 'se nota mucho'.

Los principales conductores del canal dedicaron tiempo de su programa a realizar distintas críticas al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. A primera vista el hecho podría ser contradictorio. Sin embargo, basta con recordar la puja de poder entre el mandatario de la Ciudad y Mauricio Macri para entender todo.

Es un secreto a voces que el ex Presidente puso una suma importante para controlar medio que históricamente fue de la familia Mitre. Y el viraje en el tratamiento de la noticia no puede ser más evidente. A tal punto que a veces el Grupo Clarín parece un medio moderado.

Y como no puede ser de otra manera, quienes manejan 'los fierros', como se dice en jerga, no sólo lo hacen para hablar del enemigo, también para provecho interno. Es por ello que no llama la atención que por estos días veamos sendas críticas hacia el 'Pelado'.

Como se sabe, en el PRO hay una fuerte puja por ver quién será el precandidato para las PASO del 2023. Y Horacio Rodríguez Larreta viene haciendo los deberes para tratar de ocupar ese lugar. Pero claro, el que también pretende ese lugar no es otro que Mauricio.

En esta batalla interna la billetera cumple un papel muy importante. Y alcanza con ver la lista de las familias más poderosas del país para saber quién de los dos la tiene más grande. El tiempo dirá quién gana la cuerda del partido.