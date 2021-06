La exgobernadora dejó en claro que no decidió todavía si será o no candidata ni por qué distrito pero dejó en claro que la urgencia es de la política y no de la gente por lo que, faltando más de 60 días para el cierre de listas todavía tiene tiempo de pensarlo.

Vidal ratificó que piensa muy diferente a la presidenta del partido pero además se diferenció de Mauricio Macri al asegurar que, después de haberlo pensado mucho, no se vacunaría en Estados Unidos. Al justificarlo dijo que cree que no sería un buen ejemplo.