Las elecciones del domingo están a cuatro días y el miedo a repetir la paliza de septiembre, desvela al Gobierno Nacional. Lo que muchos entienden como un plebiscito para Javier Milei, resulta una pesadilla por momentos.

A la renuncia de José Luis Espert por sus vínculos con el narco, y el caso de Lorena Villaverde en Río Negro por tráfico de cocaína, se suman las últimas novedades en la causa CR$PTO. Claro, un Gobierno que no cumple con la Ley de Emergencia pediátrica que votó el Gobierno cuatro veces.

Bueno, en las últimas horas se conoció que el PRO sacó sus fiscales de La Matanza -distrito con más caudal de votos de PBA- por no llegar a un acuerdo con sus pares de La Libertad Avanza.

¿El motivo? 400 millones de pesos y la cantidad de fiscales que aportaría cada uno.

Recrudeció así la feroz interna del Gobierno y aliados entre Karina Milei-Santiago Caputo, con Sebastián Pareja y el clan Menem.

Y las redes reaccionaron: