Este viernes, Jorge Lanata amenazó en su programa de radio Mitre, con contar de dónde sale el dinero para el canal de La Nación, apuntando a sectores de empresariado vinculado al PRO y al radicalismo, pero insinuando que había algo más. Y ese "algo más", sería la participación directa de Mauricio Macri.

"Nunca conté, por consideración, que en LN+ puso guita el radicalismo... Me parece que tendríamos que explicar más por qué de golpe La Nación tuvo plata para poner un canal", deslizó Lanata. Y agregó: "No sé por qué a La Nación los trato bien y ellos no. Nunca dije que en LN+ pusieron guita empresarios del PRO ".

Al final, Lanata pidió: "Si un diario consigue guita para poner un canal, blanqueen de que partido político viene ésa guita".