Pablo Javier Zurro on Twitter

El intendente de Pehuajó Pablo Zurro se grabó desde el campo expresando un fuerte mensaje contra la Sociedad Rural Argentina (SRA), a quienes responsabilizó del lockout patronal del campo.

“No tienen vergüenza”, dijo sobre las medidas de fuerza en conjunto con FAA y CRA. “Estos señores, a los cuales como intendente les garanticé los caminos rurales, la comercialización, la conectividad, por pedido de Alberto, que me parece bien. Cuando el mundo se caía a pedazos pudieron hacer lo que querían. Los gimnasios cerraban, los comercios se fundían, si no era por el gobierno se morían de hambre. Basta de mentiras", reclamó el intendente del Frente de Todos.

Y amplió el pedido a sus pares: "Señores intendentes del interior, no tengan miedo a dos tapitas de Clarín, de La Nación. Ellos mismos, que ponen la banderita argentina, quiero ver si no están flojitos de papeles con la soja en negro”.

Así conlcuyó Zurro su mensaje: “Qué esfuerzo, Sociedad Rural, que hiciste, no tienen vergüenza, les pidieron no exportar por 90 días y quieren hacer un paro vergonzoso. Nos amenazan con cortar rutas. Viva la solidaridad, la democracia de la Sociedad Rural y de todos aquellos oligarcas que los bancan. Sí con los pequeños, sí con el pueblo argentino, sí con el hambre de los nuestros, sí bancando la pandemia. Digan la verdad, intendentes, no tengan miedo”.

El video completo