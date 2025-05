Guillermo Moreno y Fabio Cuggini protagonizar un violento momento mientras grababan en el programa del Turco García, y casi se van a las manos enfrente de todos.

El estilista y el ex funcionario se cruzaron fuerte luego de que Cuggini afirmara: "Yo te respeto, pero la verdad me dan vergüenza, vos, el chino (por Alejandro Kim, que estaba allí), Santoro”.

Automáticamente, Moreno le contestó y así empezó un ida y vuelta de nunca acabar donde se fue subiendo cada vez más en tono de la conversación hasta llegar a la violencia.

Cuando el peluquero dijo ‘cantarle las 40’, Moreno respondió: “Vos no me cantas un carajo a mí. Qué mierda me vas a cantar vos, boludazo”. Luego, sentenció: "Esto va a terminar mal porque vos sos un gil”.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que también protagonizaron otra pelea en la mesa, donde incluso Moreno agarró una botella de vidrio insinuando que podría golpearlo con ella.

Parece que en el programa del ex futbolista siempre hay algún momento de tensión, como cuando él mismo se agarró a las piñas con uno de sus invitados.