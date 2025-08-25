Mientras crece el escándalo por las coimas y aumenta la preocupación de los funcionarios, el presidente Javier Milei intenta retomar la agenda electoral.

En ese marco, encabezó un acto en Junín, provincia de Buenos Aires, para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza en la Cuarta Sección Electoral. El evento se desarrolló en un clima tenso, por la protesta que se realizó en las cercanías del lugar.

En la previa del acto, José Luis Espert, candidato a diputado nacional, vivió un momento de extrema tensión. El libertario, que lanzó gestos provocadores, fue insultado y agredido a piedrazos.