"Esto es interesante. Sturzenegger desreguló los medicamentos. A partir de ahora, los controles se van a hacer después de que haya denuncias. Van a poder salir al mercado sin necesidad de ser controlados", dijo el el ex ministro de Salud bonaerense Claudio Zin en A24 al presentar la noticia como positiva.

"Lo que va a ocurrir ahora para muchos productos, desde dentífricos hasta productos domiciliarios, es que el control se va a hacer ex post, como en Estados Unidos", señaló Zin, al explicar que un producto desde ahora podrá circular libremente hasta que se detecten efectos adversos en la población.

La impunidad de lo dicho no hace más que esconder el terrible caso del Fentanilo que tras los recortes en ANMAT, mató a más de un centenar de personas.

Esto puso en alerta al sector farmacéutico. Alejandra Gómez, titular del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, expresó su preocupación: "A partir de esta medida, una pasta de dientes que tenga plomo, requiere que una persona se enferme con plomo, que se detecte, que se pueda ligar, que en realidad la contaminación fue la pasta en tal, para que recién ahí se haga el control".

Peligroso.