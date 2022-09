Este sábado Andy Kusnetzoff le pidió a sus invitados de PH, Podemos Hablar que compartieran una reflexión sobre el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Sin embargo, uno de ellos lo sorprendió al indicar que se estaba enterando del ataque en ese mismo momento, más de una semana después de ocurrido.

Cuando el conductor planteó el tema sobre el final del programa con la intención de que todos tuvieran unos minutos para hablar.

Sin embargo, el invitado Callejero Fino, conocido cantante de cumbia 420, dijo: "Quiero aclarar que no me enteré porque no miro tele. Porque si no quedo como: '¿Cómo no vas a saber?'", se justificó. "No, está bien, está bien", quiso disculparlo Kusnetzoff.

"Me estoy enterando ahora", concluyó el cantante.