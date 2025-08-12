En las redes se viralizó un video de Martín Menem durante su visita a la provincia de La Rioja, donde resaltó una frase muy particular.

El presidente de la Cámara de Diputados mantuvo ciertas charlas con vecinos, donde intentaba convencerlos de lo bueno de la gestión de Milei y allí fue que resonaron sus polémicos dichos.

Para Menem queda claro que el aumento a los jubilados o a las personas con discapacidad son “estupideces”, tal como afirmó en primera persona.

Además, expresó que el incipiente aumento a estos sectores están golpeados le “pueden generar un daño al gobierno”.