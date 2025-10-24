No escucha a los propios
Insólito: Patricia Bullrich le explicó a Milei qué es lo que necesita el país para salir adelante
Mientras el presidente se jacta de haber hecho desaparecer la obra pública, su principal candidata en la Ciudad asegura que al país le hacen falta obras de infraestructura.
Patricia Bullrich fue clara y contundente: "Lo que Argentina necesita son muchas obras de infraestructura que nos ayude a aprovechar nuestro campo que es el principal aportante de divisas del país".
Pero lo que dice la ministra y candidata a senadora no es una novedad sino que es lo que se viene diciendo desde la oposición desde la llegada de Milei al poder.
A contramano, el presidente Milei no deja de vanagloriarse de haber cortado de cuajo la obra pública, que él considera un gasto, pero hasta Bullrich le explica que es una inversión.