Patricia Bullrich fue clara y contundente: "Lo que Argentina necesita son muchas obras de infraestructura que nos ayude a aprovechar nuestro campo que es el principal aportante de divisas del país".

Pero lo que dice la ministra y candidata a senadora no es una novedad sino que es lo que se viene diciendo desde la oposición desde la llegada de Milei al poder.

A contramano, el presidente Milei no deja de vanagloriarse de haber cortado de cuajo la obra pública, que él considera un gasto, pero hasta Bullrich le explica que es una inversión.