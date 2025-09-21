Insólito: la colección deportiva de Javier Milei en Olivos, en una sala que bautizó con el nombre de su perro

Javier Milei reveló en una entrevista que en la Quinta de Olivos preparó un salón, al que bautizó "Sala Conan", en honor a su mastín inglés fallecido, para guardar los obsequios que le dan.

"En este momento, mientras doy la entrevista, estoy en una sala que llamamos 'Sala Conan', porque tiene un cuadro de Conan que me regaló un seguidor", contó el mandatario durante una entrevista con Radio Mitre.

El mandatario detalló que la habitación tiene reliquias deportivas y obsequios que le dieron desde que asumió, entre los que están: una camiseta de Ubaldo "El Pato" Fillol, uno de sus ídolos futbolísticos; dos camisetas de Lionel Messi; una camiseta de Los Pumas; y otra del polista Adolfo Cambiaso, integrante de La Dolfina y considerado uno de los mejores jugadores de polo del mundo.

Además, Milei mostró una camiseta firmada por el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, y develó que posee una casaca de Earvin "Magic" Johnson, histórico base de Los Lakers: "Es más, le digo algo: en esta misma sala tengo dos cascos de fútbol americano de los Los Angeles Rams", detalló.

Tal vez el presidente no lo sepa pero todos los regalos recibidos durante su mandato no le pertenecen a título personal sino que son propiedad de la Presidencia de la Nación.