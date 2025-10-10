Parece que no solo Milei le toma el pelo a todo el pueblo argentino sino que también lo hacen sus principales funcionarios, en este caso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Francos fue invitado al programa de Jonatan Viale en TN donde le pidieron explicaciones por haberle hecho un gesto obsceno de ‘fuck you’ a un ciudadano marplatense que fue a interpelarlo.

El hecho ocurrió este martes y se hizo viral, no por el repudio del ciudadano, sino por la reacción del jefe de ministros como si se tratara de un adolescente enojado.

Pero, lejos de reconocer su error, Francos aseguró que se "confundió de dedo" y ni siquiera Viale pudo tomar esa respuesta como válida y se le rio en la cara.