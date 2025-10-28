Este hombre discapacitado es el claro ejemplo de cómo los sectores más conservadores de la mano de los medios hegemónicos le llenaron la cabeza a muchísima gente, que votó a su propio verdugo.

El señor dio una entrevista con El Destape, donde le preguntaron por las elecciones de este último domingo y reveló que votó a La Libertad Avanza, a pesar de ser discapacitado y estar desempleado.

Cuando le preguntaron por la crueldad del gobierno para con los discapacitados, aseguró que a él no le cortaron la pensión pero sí a mucha gente que conoce y expresó: "No me parece para nada bien".

Ahora cuando llegó el momento de justificar su voto a pesar de la terrible situación económica, política y social, este señor aseguró: "El kirchnerismo y no me gusta. Que gane Milei, que gane cualquiera. Menos Cristina cualquier cosa".

Como si fuera poco, el hombre calificó de "cualquier cosa" a algunos de los polémicos diputados que entraron por el bloque libertario, pero aún así aseguró que no puede hacer nada.