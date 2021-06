Las imágenes de chicos trabajando en las plantaciones suelen criticarse en el cine por considerarse un golpe bajo en busca de emociones que le den dramatismo a la trama. Pero eso es en el arte, en la vida real la preocupación es de legislar y hacer campaña para terminar con un abuso sobre los derechos de los niños que deberían estar estudiando y jugando y no trabajando bajo el sol.

El INTA lanzó una campaña sobre el peligro de naturalizar el trabajo infantil en el campo ya que es el principal sector donde se los emplea.

Pero para el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Lucho Bugallo, la campaña del INTA es solo un llamado a los 'vagos' que no quieren trabajar como hizo él en el campo de su padre -no parece haberse ocupado del trabajo de peones rurales de los menores de edad- y no una necesidad de darle legalidad ante la explotación laboral infantil.