Leonardo Cositorto, imputado por presuntas estafas piramidales de la organización Generación Zoe, que continúa detenido en la cárcel de Bouwer, le pidió a Javier Milei que le dé un “indulto”.

“Este pedido es para Javier Milei y espero que estés escuchando esto, que te lo hagan llegar. Lo único que te pido es que por favor escuches este audio”, comienza la grabación de Cositorto al presidente electo.

Y continúa: “El día que me rodearon con ametralladora en la casa y me pusieron contra una pared diciéndome que iban a romper la boca, después de que ya nos venían persiguiendo y destrozando, porque nos allanaron absolutamente todo, hasta las iglesias, porque hubo persecución política, ideológica y de todo tipo hasta destruirnos”.

Y tras lo cual, el audio a Milei reza: “Te pido a vos que tengas la amabilidad de concederme un indulto, porque al segundo año se vence lo que se llama la prisión preventiva”.

Cositorto jura que no tiene "ningún delito ni enriquecimiento ilícito”.

Tras lo cual dijo que si lo libera se pone "a disposición ad honoren para el área que quiera, si no me quiere sumar que no me sume porque igual de todas maneras voy a entrar a la política”.

El ex CEO de Generación Zoe, el conglomerado de empresas acusado de llevar a cabo un esquema Ponzi y haber estafado a miles de inversores en la Argentina y en otros países.