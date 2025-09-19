Aunque parezca insólito, un concejal libertario cordobés propuso un proyecto para declarar el Día del Maestro que ya se festeja desde el año 1945 y que se celebra cada año en el país.

Así lo informó Gustavo Sylvestre en su programa de Radio 10 y la reacción de todo el panel fue morirse de risa, ya que este personaje jamás se enteró que se festeja este día desde hace décadas.

El concejal riocuartense Mario Lamberghini, referente del Partido Libertario, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para declarar el 11 de septiembre como Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.

La iniciativa generó sorpresa, críticas y burlas en redes sociales.