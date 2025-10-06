Parece que en la Argentina de Milei es gratuito decir absolutamente cualquier cosa. Así lo demuestra este increíble video del periodista Luis Majul.

El operador político de los gobiernos de derecha y ultra anti kirchnerista, quien ha realizado incontables operaciones políticas en contra del kirchnerismo, ahora victimizó al gobierno de Javier Milei.

Aunque parezca increíble, Majul habló de "una doble vara" para juzgar los supuestos actos de corrupción del kirchnerismo y expresó: "A Grabois, a Taiana no le preguntan nada".

De manera totalmente desvergonzada, Majul incluso expresó que a su jefe político, Mauricio Macri, le preguntaban de todo en campaña como no hacía el kirchnerismo.

No hace falta resaltar que desde los medios hegemónicos, no sobre todo el grupo Clarín, los gobiernos kirchneristas fueron víctimas de increíbles operaciones político mediáticas sin absolutamente ningún sustento legal como por ejemplo la llamada "ruta del dinero k".

¿Pero a nadie la hace ruido que Luis Majul le hable al periodismo? ¿Es una manera de reconocer que ya no pertenece a ese colectivo?