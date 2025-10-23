Parece que a Patricia Bullrich le preocupa más lo mal que se defendió Espert que las acusaciones en sí mismas, a pesar que denoten una gravedad inusitada y lo hayan apartado de la candidatura y hasta que le pidieran que no fuera a votar.

La ministra de Seguridad fue protagonista de insólitas declaraciones durante una charla con el ultraoficialista de Horacio Cabak, en el canal de LN+.

Allí Bullrich aseguró que el ex candidato libertario, al cual se lo está investigando activamente por vínculos directos con el narcotráfico, "no se defendió bien" y ahí estuvo el "principal problema".

La polémica funcionaria en ningún momento criticó el hecho de que el candidato hubiera recibido dinero del narco Fred Machado, sino que puso en tela de juicio la defensa de Espert. Cabe recordar que también se investiga si Bullrich fue financiada por el mismo narco a través de Lácteos Vidal.

Como si fuera poco, Bullrich le echó la culpa al "aparato de inteligencia del kirchnerismo" por supuestamente operar al diputado y sacar la información en un momento delicado.