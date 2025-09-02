Filoso comentario
Inesperado giro de Trebucq: acusó a Milei de usar a “un amigo” de la Justicia para acallar a la prensa
Desde LN+, el conductor oficialista se desmarcó de la estrategia de la Casa Rosada y apuntó contra el juez Maraniello: "Buscaron a un tipo amigo con 9 denuncias y 5 por abuso y el hombre hizo lugar a este pedido".
Para frenar la difusión de los audios que comprometen a Karina Milei, y con la intención de censurar a la prensa en medio de las denuncias de coimas, el gobierno nacional recurrió a la Justicia.
Y si bien primero el mileísta Esteban Trebucq apuntó contra sus colegas por la difusión de los audios, ahora se desmarcó de la Casa Rosada y cuestionó al gobierno libertario.
En la pantalla de LN+, destrozó al juez Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó la polémica cautelar que prohíbe difundir los audios sobre supuestas coimas.
“Esta cautelar está absolutamente mañada. Buscaron a un tipo amigo con 9 denuncias y 5 por abuso”, afirmó Trebucq. “Es una jugada más política”, agregó.