La periodista de Julia Mengolini, víctima en reiteradas ocasiones de los ataques de furia de Javier Milei, volvió a padecer en los últimos días embestida del presidente y los trolls libertarios a lo largo de toda la semana.

Después de exponer la grave situación personal que está sufriendo por esas agresiones, Mengolini recibió apoyo de diferentes colegas. Entre ellos, Baby Etchecopar.

El conductor aprovechó su programa de A24 para expresar: "No es mi amiga y siempre he criticado lo que dijo Mengolini, pero estoy al lado tuyo porque yo hubiera preferido un presidente que te diga: 'Pedime disculpas'. Y no que te haga una denuncia por calumnias e injurias".

“Realmente no me gusta que nos denuncie el Presidente”, remarcó.