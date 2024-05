Carlos Alberto Solari sacudió la modorra del domingo al participar del programa El Cohete a la luna, de la AM 530 radio de las Madres de Plaza de Mayo, junto con los periodistas Horacio Verbitsky y Marcelo Figueras. Allí, el Indio criticó a Javier Milei por el brutal ajuste que lleva adelante, se preguntó "cómo llegó a presidente con una motosierra" y se molestó por la paciencia que cierto sector de la sociedad le tiene al presidente.

"Independientemente de que a Milei le vaya bien, hay un loco de Presidente. No sé si es un loco o es mascarón de proa de un interés. Si él lo sabe, si no lo sabe. Nunca pensé que un tipo con una motosierra fuera el que ganara y pasara todos los filtros”, dijo el Indio. Verbitsky le dijo que sí lo sabe, y el Indio reflexionó: "Bueno, esta gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza. Que no sé si nuestro pueblo ya lo ha hecho y no nos fue bien. Es difícil sacarle el poder a los poderosos...". Allí, Verbitsky sumó: "Esto no puede terminar bien. Se puede especular las hipótesis de cómo va a evolucionar...".

Siguió Solari: "A mí lo que me extraña es que haya gente, que ha hecho el secundario, crea que hay que darle más tiempo a este tipo. No se necesita ser un bocho o un tipo que está especulando en las ligas mayores de la política para darse cuenta".

Entre tantas críticas, el cantante de 75 años también le apuntó al vocero presidencial, Manuel Adorni, "Se maneja como un tiranuelo. Es el vocero del presidente, el representante de nuestra voluntad en el poder (...) Yo creo que los cronistas van a la mañana a escuchar y a tomar nota de un tipo que dice locuras y es el vocero del Presidente".

La charla completa