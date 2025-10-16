Indignante: el Gobierno le cobra a Bahía Blanca un alquiler millonario por los puentes que colocó tras el temporal

Es indignante. Tanto como que a pesar de esta noticia, y de que el Gobierno haya reducido la ayuda a Bahía Blanca en septiembre pasado tras el temporal que destrozó la ciudad, es que Javier Milei y La Libertad Avanza hayan sido la fuerza política con más votos en Bahía.

El temporal de marzo de este año cambió la fisonomía de la ciudad del sur de Buenos Aires. Se ve en las calles, en la falta de obra pública y en los dos puentes de emergencia que el Ejército colocó tras los derrumbes provocados por la crecida del arroyo Maldonado.

Bueno, en las últimas horas se conoció -vía Boletín Oficial Municipal- que la Municipalidad local debe pagar cada tres meses más de 43 millones de pesos por la prestación de dos puentes bailey ¡más un seguro de más de 8!.

Así lo confirmó en una nota radial el secretario de Obras de Bahía, Gustavo Trankels. "Tuvimos que acceder a pagar para no dejar incomunicada a Bahía", admitió el funcionario.

Sin Obras para Bahía en el presupuesto nacional

En el presupuesto nacional 2026, no figuran obras para Bahía, y eso hizo explotar al arco político bahiense, que esperaba una partida para la reconstrucción del puente de la Ruta Nacional 35 que cruza el Arroyo Chasicó y del puente de la Ruta Nacional 3 que cruza el Arroyo Maldonado, ambos arrasados por la acción devastadora del agua.

"Nunca vamos a dejar a los bahienses solos", dijo Petri en un posteo de redes tras la catástrofe de marzo pasado. La realidad, tristísima por el rol que cumple el Estado hoy en nuestro país, es otra.

¿A quién votarán los bahienses el 26 de octubre?