Agustín Rombolá se hizo viral en las redes sociales por un descargo muy efusivo que protagonizó en Duro de Domar, luego de ver las vergonzosas imágenes de Milei haciendo su propio recital.

El periodista y abogado aseguró: "Me da vergüenza que este tipo nos represente" y sentenció: "La realidad duele demasiado como para que esta basura humana se cague de risa del sufrimiento de 40 millones de argentinos".

El candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires trató a Milei de "corrupto, maloliente, inútil y desagradable" y contó que estuvo en Campaña en la villa 1.11.14 haciendo testeos de VIH gratis, por lo que aseguró: "La gente se está cagando de hambre. Están eligiendo si comer ellos o darles de comer a sus pibes".

Pero también, Rombolá le mando un mensaje a la oposición a quienes llamó "opositores de cuarta" y les pidió que "no hagan más chistes en redes sociales".