Patricia Bullrich demostró una vez más su falta de idoneidad y criterio para mantener el cargo que ocupa, y puso en peligro la detención de Pequeño J solo para sacar un poquito de ventaja política y mediática.

La ministra de Seguridad publicó un mensaje en sus redes sociales celebrando la captura de Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien estaba siendo investigado como la mano derecha de Pequeño J.

Pero resulta que, al momento de hacer esa publicación, Pequeño J aún no había sido detenido sino que gracias a la información otorgada por efectivos de la Policía Bonaerense a la policía peruana, se había dado con el paradero del presunto autor del triple crimen a través del celular de Ozorio.

Al brindar esta información de manera pública, Bullrich puso en riesgo toda la operación avisando al principal buscado por la justicia de que su cómplice ya estaba bajo detención.

Aunque, gracias a los esfuerzos policiales y a la torpeza del mismo joven narco, terminó siendo detenido por las autoridades peruanas en Pucusana, al sur de Lima.