El insólito video de este funcionario de La Libertad Avanza se hizo viral en las redes donde la gente no puede creer el reclamo de este personaje desde la puerta de una escuela de Almirante Brown.

Se trata de Jorge Gangi, vicepresidente del consejo escolar de La Libertad Avanza en esa localidad: un cargo público donde se toman decisiones de carácter educacional.

El hombre publicó un video completamente indignado porque fue hasta una escuela pública de esa localidad bonaerense durante el Día del Maestro, pero no había trabajadores.

Parece que Jorge no se dio cuenta que históricamente durante esa jornada cierran las escuelas de todo el país, como todos los años, y se acercó para "trabajar" aunque se encontró con el establecimiento cerrado.

El hombre aseguró: "Está cerrado por el día del maestro. Resulta que acá no hay ningún maestro. No están ni los administrativos ni los auxiliares trabajando. Así trabaja el concejo escolar de Kicillof".