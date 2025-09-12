Increíble: funcionario de LLA fue a una escuela el Día del Maestro y se quejó de que los profesores no estaban
Aunque parezca insólito, este vicepresidente del Concejo Escolar de Almirante Brown de La Libertad Avanza hizo un video desde la puerta de un colegio quejándose porque no había personal durante el Día del Maestro: una jornada en la que la que cierran los establecimientos educativos de todo el país. Claro que el video se hizo viral en las redes sociales y la gente no puede entender cómo este aparato es funcionario público.
El insólito video de este funcionario de La Libertad Avanza se hizo viral en las redes donde la gente no puede creer el reclamo de este personaje desde la puerta de una escuela de Almirante Brown.
Se trata de Jorge Gangi, vicepresidente del consejo escolar de La Libertad Avanza en esa localidad: un cargo público donde se toman decisiones de carácter educacional.
El hombre publicó un video completamente indignado porque fue hasta una escuela pública de esa localidad bonaerense durante el Día del Maestro, pero no había trabajadores.
Parece que Jorge no se dio cuenta que históricamente durante esa jornada cierran las escuelas de todo el país, como todos los años, y se acercó para "trabajar" aunque se encontró con el establecimiento cerrado.
El hombre aseguró: "Está cerrado por el día del maestro. Resulta que acá no hay ningún maestro. No están ni los administrativos ni los auxiliares trabajando. Así trabaja el concejo escolar de Kicillof".