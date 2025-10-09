Javier Milei se encuentra en caída libre y cada entrevista o aparición pública que tiene deja como resultado un video para que se viralice y lo destrocen en las redes sociales.

En la misma serie de entrevistas donde el presidente argentino increpó directamente a un periodista por preguntarle sobre José Luis Espert y Fred Machado, también fue protagonista de una frase realmente insólita.

El entrevistador le consultó por su famosa promesa de campaña que había sido comprada por un montón de argentinos, de que el país estaba en condiciones de dolarizar y así lo haría si llegaría a presidente.

Esta fue de hecho la principal promesa de campaña de Javier Milei que evidentemente nunca se cumplió. Pero ahora, sin ningún tipo de escrúpulos, lo negó completamente.

Ante la consulta, el mandatario respondió: "Lo voy a desafiar a que revise el archivo cuando en el programa de Pablo Rossi salió eso. Yo hablé de la competencia de monedas y la competencia de monedas hoy existe".

Claro que las redes sociales sacaron a relucir uno de los tantos archivos donde Milei hablaba de vivir y hacer transacciones completamente en dólares, muy lejos de lo que quiere expresar tras su promesa incumplida.

El otro video que se hizo muy viral en las redes fue cuando el presidente se puso muy nervioso tras la pregunta de un periodista sobre José Luis Espert y Fred Machado, y lo acusó directamente de operador.