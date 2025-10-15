Javier Milei se refirió al polémico video en el que Donald Trump hablaba de los comicios en Argentina y aseguró que fue manipulado.

"Mientras yo esté en el poder, cuento con el apoyo de Estados Unidos", enfatizó el mandatario en una entrevista con Eduardo Feinmann por la señal de A24.

El líder libertario buscó despejar dudas sobre su relación con el expresidente estadounidense y aseguró que el recorte en el que Trump hablaba sobre las elecciones legislativas fue "hecho con malicia y malinterpretado".

Luego, al ser consultado sobre el posteo del norteamericano, cuestionó su interpretación y lanzó: "No es cierto eso".