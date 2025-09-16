Todo el discurso de Milei estuvo basado en mantener un supuesto superávit fiscal, pero según el jefe de Economía del diario Clarín, Ezequiel Burgo, ese dato es una mentira. Y aunque el Presidente asegure que "lo peor ya pasó", la realidad es bien diferente.

Y Burgo aclaró que no es él quien afirma tal cosa sino que figura en el último informe del Fondo Monetario, donde claramente dice que ya no existe ese superávit sino que el país está en déficit.

Así las cosas el grandilocuente discurso presidencial está basado en una mentira, por lo que todo lo que diga pierde valor. Y lo dice el Fondo Monetario y lo replica TN, dos entes que nadie puede acusar de ser kirchneristas.