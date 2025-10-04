A pocos días de pasar un mal momento en Tierra del Fuego, donde debió suspender su actividad por las movilizaciones de rechazo que se concentraron en la ciudad, Javier Milei vivió un episodio similar en la provincia de Santa Fe.

Este sábado, el presidente debía recorrer la peatonal San Martín junto a Agustín Pellegrini, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza.

Sin embargo, algunos manifestantes se hicieron presentes y expresaron su rechazo a la visita del presidente. Debido a los incidentes, la actividad fue cancelada y Milei se retiró del lugar, tal como muestran los videos que se hicieron viral en las redes sociales: