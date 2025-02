Esta nota tiene tres ejes. El parte de incendios de este viernes en El Bolsón, la declaración de uno de los detenidos, y el "extraño" accionar de gauchos -¿al servicio de quién?- que en los últimos días fajaron a rebencazos a manifestantes que pedían en la puerta de la comisaría por la liberación de detenidos (serían "perejiles"), y porque impidieron el despegue de un avión hidrante que combate el fuego.

Bueno, empecemos por el pésimo parte de los incendios: el viento cambió y direccionó el fuego hacia la ciudad. Reportes periodísticos auguran que esta noche los vecinos de la casas de la periferia, deberán ser evacuados. La situación sigue siendo dramática.

La declaración de un imputado

Uno de los detenidos y acusados de iniciar uno de los focos de fuego por los incendios que están destruyendo El Bolsón, es un hombre de 31 años, oriundo de Neuquén. En su declaración -según publicó el diario Río Negro- durante la audiencia de formulación de cargos realizada este viernes, nombró a personas, entre ellas a un trabajador del intendente, Bruno Pogliano.

Ante el juez del caso, Ricardo Calcagno, que ordenó cumplir prisión preventiva por un mes, dijo que el pasado 5 de febrero se encontraba en Wharton. “Ese día yo estaba llevando a los pibes de los pozones, que están en un camping arriba”, se explayó y señaló a los testigos Agustín Peralta y Milagro Medina, quienes lo llevaron en su camioneta y dieron aviso a las autoridades.



“Estaban los dos y me preguntan qué hacía y les dije que estaba esperando a los otros chicos de los pozones y ahí me dicen, no subite a la camioneta que te llevamos para Wharton y ahí me detienen y me tiran una botella con nafta”, dijo el joven.

“Supuestamente yo la llevaba, pero nunca toqué ni nada, en mi mochila solo tenía comida. Yo tenía mi mochila llena de comida, sándwiches, frutas, todo eso!”, declaró el hombre que llegó a El Bolsón de vacaciones, desde Senillosa, su ciudad.

“Yo fui a colaborar de buena voluntad a Huarton, fuimos con el chofer del intendente, él nos andaba trayendo primero”, dijo y aseguró que en el lugar había más personas. “Yo fui a llevarle comida a los chicos de los pozones porque el día anterior, cuando estuve ayudando, estuvimos sin comer todo el día”.

El juez lo imputó por “incendio en grado de tentativa”, y quedará detenido hasta el 7 de marzo.

Los jinetes de Lewis

Aparecieron en la comisaría el miércoles pasado, donde vecinos y rescatistas pedían por la liberación de los detenidos, a quiénes la policía detuvo cuando estaban socorriendo y ayudando a los bomberos, según la manifestación.

Así está el panorama en la comarca.