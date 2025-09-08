La elección en la Provincia de Buenos Aires dejó un resultado contundente por el duro revés que sufrió La Libertad de Avanza, y provocó fuertes tensiones internas en el ambiente del oficialismo.

En ese marco, el libertario Iñaki Gutiérrez quedó en ridículo por el mensaje que intentó transmitir a sus seguidores. El militante libertario grabó un video celebrando lo que calificó como “una jornada histórica” cuando la derrota de su espacio era irreversible.

El festejo anticipado fue comentado en el canal de streaming Gelatina, y el conductor Pedro Rosemblat fue categórico al referirse a Gutiérrez: “Que pelotudo que es este pibe, y encima es un cagón de mierda”.