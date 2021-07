Así lo requirió este viernes el fiscal Claudio Navas Rial para que se abra una investigación basada en la denuncia del Gobierno por el presunto contrabando de armas a Bolivia. La causa apunta al ex presidente Mauricio Macri y a sus ex ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa).

Además, fueron imputados el ex embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, el ex director de Gendarmería Gerardo José Otero, el ex director de Logística de Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y el ex director de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.