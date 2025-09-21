La convocatoria era para este domingo a las 17, pero siendo la 18 no había nadie en la plaza por lo que algunos de los trolls libertarios se hicieron presentes para ver si convocaban a alguien más. Aunque tampoco funcionó. Entre los pocos que se juntaron había algunos turistas, curiosos y hasta algunos que participaron como una suerte de consumo irónico.

X de Hugo

Como ni siquiera fueron los medios de comunicación fueron los mismos libertarios los que subieron videos con planos bien cerrados como para que parezca que había mucha gente.

X de martuchi

Tal vez es que el libertario no es mucho de ir a manifestarse, o tal vez lo que falló fue hacer la convocatoria con IA, y personificándola en una supuesta jubilada que estaría contenta con los brutales recortes del Gobierno y tuvieron que echar mano a ese recurso porque no consiguieron a una jubilada real. Lo cierto es que la manifestación en apoyo al Presidente fue un completo fracaso.

X de 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐇𝐎𝐘 🎙🎧📻📰 🇦🇷 🌟🌟🌟