La convocatoria era para este domingo a las 17, pero siendo la 18 no había nadie en la plaza por lo que algunos de los trolls libertarios se hicieron presentes para ver si convocaban a alguien más. Aunque tampoco funcionó. Entre los pocos que se juntaron había algunos turistas, curiosos y hasta algunos que participaron como una suerte de consumo irónico.

Como ni siquiera fueron los medios de comunicación fueron los mismos libertarios los que subieron videos con planos bien cerrados como para que parezca que había mucha gente.

Tal vez es que el libertario no es mucho de ir a manifestarse, o tal vez lo que falló fue hacer la convocatoria con IA, y personificándola en una supuesta jubilada que estaría contenta con los brutales recortes del Gobierno y tuvieron que echar mano a ese recurso porque no consiguieron a una jubilada real. Lo cierto es que la manifestación en apoyo al Presidente fue un completo fracaso.