Como no podía ser de otra manera, el discurso de Javier Milei estuvo cargado de imprecisiones y agravios hacia otros, en particular hacia Axel Kicillof a quien llamó “enano comunista” y “degenerado”.

Con ese poco nivel de vuelo, el presidente de la Nación inauguró la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con motivo de los comicios que se acercan.

Allí volvió a utilizar la absurda consigna: “Kirchnerismo nunca más”, como una especie de burla a la importante frase que significó el cierre de una de las etapas más oscuras del país cómo lo fue la Dictadura Cívico Militar.

En ese sentido, la gente comenzó a corear esta consigna y Milei expresó de manera muy irresponsable: “Che no sigan ‘nunca más’ a ver si las almas nobles se ofenden”.

De esta manera, el mandatario no solo se mofa de esta importante frase para el pueblo argentino, sino también que mandó una chicana completamente innecesaria a los organismos de Derechos Humanos y a cualquiera que se sienta movilizado por los crímenes de lesa humanidad que se dieron en el país a partir del año 76.

Si bien Milei estuvo presente en este lanzamiento de campaña en la provincia, no se sabe si podrá estar en la mismísima fecha en que se celebrarán los comicios, ya que se habló de viaje inventado a Estados Unidos para no ser la cara visible de lo que parece que será una muy posible derrota en ese distrito.