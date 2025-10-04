El escándalo por los aportes de Fred Machado a las campañas de José Luis Espert ocupan todos los ámbitos de discusión.

Y asi como desde TN advierten con mucho criterio, que el panorama electoral para La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no tiene buena cara, desde la pantalla de C5N plantearon otro eje complejo para el oficialismo.

José Mayans, habló con Nancy Pazos sobre el escándalo, y aseveró: "Yo creo que hay que sacarle los fueros y se convierte en el cantor de los cien barrios porteños".

En una entrevista en Inteligencia Artesanal, mantuvo un interesante intercambio con la conductora y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Dijo que se iba a dedicar a buscar a los narcos. Estaba al lado y no se dio cuenta".