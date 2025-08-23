Mientras crecen las sospechas contra Karina Milei y el subsecretario Eduardo "Lule" Menem por la filtración de audios de Diego Spagnuolo y por las denuncias de presuntas coimas, el escándalo ya se metió en la campaña electoral.

Un grupo de militantes libertarios sufrió un inusual encuentro con un hombre en una esquina del conurbano bonaerense mientras realizaban una volanteada para promocionar la candidatura a legislador provincial del ahora integrante de LLA, Diego Valenzuela.

Una persona se acercó al grupo y, en tono irónico, sacó un billete de mil pesos. Con un gesto sarcástico, se lo entregó a los militantes diciendo que era para la hermana del presidente, Karina Milei.

Toda la secuencia fue grabada por un celular y las imágenes se viralizaron en las redes.