En medio del escándalo por las denuncias de coimas que sacuden al gobierno y que apuntan directamente a Karina Milei, las mesas callejeras de La Libertad Avanza se convirtieron en un blanco recurrente de burlas.

En Salta, un episodio grabado en video se viralizó rápidamente en redes sociales. Tal como muestra la grabación, una mujer se acercó a una mesa libertaria y, con ironía, simuló ser una ferviente militante oficialista.

“Les quiero decir que el 97% del país está con Javier Milei y el 3% está con Karina”, lanzó entre risas frente a los militantes del gobierno, y en clara referencia a la supuesta coima que recibía la hermana del mandatario.