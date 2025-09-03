Un momento desopilante ocurrió en el programa de Pamela David por la pantalla de América, cuándo invitaron a Carlos Ruckauf al piso.

El ex vicepresidente defendió la credibilidad del gobierno al asegurar que “cuando estás por ganar una elección te la dan”, haciendo referencia a un posible complot contra el mandatario libertario.

Además, se animó a firmar: “En esta van a ganar en octubre muy lejos”, ante la mirada atónita de la conductora y los panelistas.

Cabe la pena resaltar que, si bien hay procesos electorales cada dos años en la Argentina, el caso de corrupción que se acaba de destapar en las altas esferas del Gobierno no tiene precedentes en el país.

Pero de todas maneras, Ruckauf continuó con su delirio al aire y llegó a decir que a Cristina Fernández de Kirchner la extraditarían a Estados Unidos para que cumpla prisión en una cárcel federal.

La reacción de los periodistas no hizo falta ningún tipo de comentario.