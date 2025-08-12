"Es un error que el PRO vaya con La Libertad Avanza", afirmó Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

Y no dio vueltas al afirmar que el PRO se va "amontonar para poner un escaño más o uno menos".

Por último, el mandatario sentenció: "Ir al resguardo de los vencedores es muy sencillo, es la cómoda y tomar atajos".

La entrevista completa

Torres cuestionó al PRO y habló de varios temas más en La Nación +.