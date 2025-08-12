Interna amarilla
Ignacio Torres: "Es un error que el PRO vaya con La Libertad Avanza"
El gobernador de Chubut criticó la alianza de su espacio con el partido de Javier Milei. "Es la más fácil...", y explicó su postura.
"Es un error que el PRO vaya con La Libertad Avanza", afirmó Ignacio Torres, gobernador de Chubut.
Y no dio vueltas al afirmar que el PRO se va "amontonar para poner un escaño más o uno menos".
Por último, el mandatario sentenció: "Ir al resguardo de los vencedores es muy sencillo, es la cómoda y tomar atajos".
