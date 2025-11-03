"Guillermo Francos nunca operó contra nadie" marcó Nacho Ortelli para defender al ex Jefe de Gabinete, dando por supuesto que otros dentro del equipo de ministros de Javier Milei sí lo hacen.

Ortelli se lamentó a viva voz en su programa de Radio Rivadavia por la salida de Francos del gobierno, ya que lo veía como un puente hacia el espacio que conduce Mauricio Macri.

Francos le daba diálogo y gobernabilidad a La Libertad Avanza, que ensoberbecido por los resultados electores prescinde de los cuadros políticos y se cierra sobre sí mismo.