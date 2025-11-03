El dialoguista
Ignacio Ortelli: "Milei lo echó a Guillermo Francos cansado por algunas de sus actitudes"
El conductor de Radio Rivadavia salió en defensa del ex Jefe de Gabinete al que consideró un hombre de consensos que intentó acordar con el PRO.
"Guillermo Francos nunca operó contra nadie" marcó Nacho Ortelli para defender al ex Jefe de Gabinete, dando por supuesto que otros dentro del equipo de ministros de Javier Milei sí lo hacen.
Ortelli se lamentó a viva voz en su programa de Radio Rivadavia por la salida de Francos del gobierno, ya que lo veía como un puente hacia el espacio que conduce Mauricio Macri.
Francos le daba diálogo y gobernabilidad a La Libertad Avanza, que ensoberbecido por los resultados electores prescinde de los cuadros políticos y se cierra sobre sí mismo.